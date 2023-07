Leonardo Bonucci alla Fiorentina, un accostamento che ha preso vita sotto forma di voce di mercato negli ultimi giorni. A fare chiarezza è Alessandro Lucci, procuratore del difensore della Juventus, intervistato dall'ANSA: “Sto sentendo fin troppe voci di mercato fantasiose. La volontà di Bonucci è quella di rimanere alla Juventus, vuole un ruolo all'interno di un gruppo così importante".

E aggiunge: “Qualora ci fossero situazioni di mercato che non permettono in alcun modo la permanenza alla Juve, prenderemmo in considerazione solo club all'altezza del livello di Bonucci”.