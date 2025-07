Una centrocampista lascia la Fiorentina Femminile a titolo definitivo, ma rimane in Serie A

Giulia Giacobbo, centrocampista classe 2003, è stata confermata in rossoblù dal Genoa. Il club ligure ha infatti acquistato il suo cartellino dalla Fiorentina, dove aveva collazionato appena due presenze dal 2022 con in mezzo i prestiti al Napoli Femminile - 38 gare e quattro gol in un anno e mezzo - e appunto al Genoa.

Giacobbo saluta la Fiorentina

A seguire la nota del club ligure apparsa sui social della squadra femminile: "Il Genoa comunica l’acquisto a titolo definitivo dalla Fiorentina delle prestazioni sportive di Giulia Giacobbo con contratto fino al 2028". Per il nuovo mister Piñones-Arce, insomma, non si trattava di un elemento imprescindibile per il nuovo corso in viola.