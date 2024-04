Mancava solo l'ultimo verdetto per completare il tabellone delle semifinali di Conference League. La partita tra Fenerbahce e Olympiakos infatti è finita 1-0, risultato che in virtù del 3-2 dell'andata in favore dei greci ha reso necessari i tempi supplementari. Il punteggio è rimasto invariato e così la qualificazione si è decisa ai rigori, dove è successo di tutto.

Bonucci condanna il Fenerbahce

Per i turchi hanno sbagliato Tadic e Under, ma poi Livakovic ha parato il rigore potenzialmente decisivo di El Arabi. Una gioia solo momentanea però per il portiere del Fenerbahce, visto che subito dopo Leonardo Bonucci, entrato appositamente per i rigori, ha fallito quello che avrebbe mandato la serie a oltranza. L'Olympiakos di Jovetic (oggi uscito al 46') vola dunque in semifinale, dove affronterà l'Aston Villa.