La Nazione: Derby tattico

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Quotidiano Sportivo all'interno de La Nazione di Firenze, troviamo: “Fasce e gioco, Derby tattico”. L'approfondimento a pagina 4: “Viola, il derby della tattica. Prima di tutto attaccare. Italiano e Andreazzoli: non sarà un derby banale”.

In alto a destra della pagina, un riquadro con le probabili formazioni: “Nzola al centro dell'attacco. Arthur in coppia con Duncan”.

A pagina 5, invece, si parla dell'ex Parisi: “Il brivido della prima volta. Casa Empoli e poi il volo. Parisi ritrova il passato, la lunga sfida di Fabiano”. In basso: “Commisso alla 200esima gara. Pradè, 400 incontri ufficiali da ds”. Sulla destra, il commento di Benedetto Ferrara: “Un lato a malinconico e un lato B travolgente. Quel vinile a tinte viola”.