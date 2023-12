La Fiorentina sbarca in zona Champions in attesa delle altre, Udinese e Sassuolo invece si tolgono punti a vicenda. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una vittoria preziosissima quella della Fiorentina, nonostante la prestazione sconcertante per gran parte della gara. Il gol di Beltran rilancia la squadra viola in zona Champions, alla pari del Napoli, in attesa delle sfide tra Inter e Lazio e Bologna e Roma.

Nell'altro match invece, doppia rimonta del Sassuolo grazie a un doppio Berardi, che ha risposto alle reti di Lucca e Pereyra.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 38, Juventus 37, Milan 32, Napoli 27, Fiorentina 27, Bologna 25, Roma 25, Atalanta 23, Torino 23, Lazio 21, Monza 21, Frosinone 19, Lecce 17, Genoa 16, Sassuolo 16, Cagliari 13, Udinese 13, Empoli 12, Verona 11, Salernitana 8.