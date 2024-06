Anche l'Empoli cambia direttore sportivo, adesso c'è l'ufficialità. Ecco chi subentra ad Accardi

Pietro Accardi non è più il direttore sportivo dell'Empoli. A comunicarlo è la stessa società del patron Corsi: "Empoli Football Club comunica di aver trovato l’accordo con il Direttore Sportivo Pietro Accardi per la risoluzione anticipata del contratto".

Ecco chi subentrerà all'Empoli

Accardi tornerà in Serie B, per costruire la nuova Sampdoria di Pirlo, mentre al suo posto è in arrivo Roberto Gemmi, ex dirigente del Cosenza. A seguire il proseguo della nota del club toscano:

Cambieranno anche i rapporti con la Fiorentina?

"Accardi lascia Empoli dopo 12 anni, dopo un percorso lungo e importante, iniziato da calciatore e poi proseguito da dirigente. […] Al Direttore Pietro Accardi vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi 12 anni e il più grande augurio per il futuro sportivo e professionale".