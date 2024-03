Giuntoli torna sul suo vecchio pallino Amrabat e può fare un piacere anche alla Fiorentina

L'addio di Sofyan Amrabat della scorsa estate è destinato a non essere quello definitivo per la Fiorentina, visto il semplice prestito al Man Utd che quasi certamente non sarà seguito dal riscatto. Il marocchino tornerà dunque a Firenze ma non per rimanerci secondo La Gazzetta dello Sport: pronto a fiondarsi su di lui infatti c'è il ds della Juve Giuntoli, che lo apprezza da diverso tempo.

I buoni rapporti tra Fiorentina e Juventus sono noti, anche dopo il prestito di Arthur, ma al di là del brasiliano un epilogo bianconero di Amrabat sarebbe un bel favore per la società viola, che avrebbe un solo anno di contratto da gestire.