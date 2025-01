Il punto sul mercato: benvenuto Pablo, arrivederci Jorko! Si cambia strategia per l'attacco? E a centrocampo...

Si scala l'ambiente in casa Fiorentina in vista di un gong finale sempre più vicino. Il calciomercato invernale chiuderà i battenti lunedì prossimo a mezzanotte e la società viola stringe i tempi per diverse operazioni, sia in entrata che in uscita.

Il giorno di Pablo Marì

E' stato il giorno di Pablo Marì, arrivato a Firenze per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con la Fiorentina. E' lui il secondo acquisto di questa finestra invernale dopo l'arrivo di Folorusnho, con l'ufficialità arrivata poco fa.

Obiettivo giovanissimo per l'attacco, ma si cambia strategia?

Per le altre entrate il nome nuovo è quello di Stefanos Tzimas, punta classe 2006 del Paok adesso in prestito al Norimberga. La società viola vuole prelevarlo subito pagando 4-5 milioni per il prestito semestrale per poi valutare il riscatto a 18 milioni. Ma dalla Germania emerge che nessuna delle parti coinvolte, sia tedesca che greca, sembrano avere particolare fretta e portarlo a Firenze adesso sembra molto difficile. Tutto tace sul fronte esterno d'attacco, con l'obiettivo principale viola per il reparto offensivo che potrebbe virare adesso sul vice Kean in virtù di un cambio modulo partendo dalla difesa a tre.

E a centrocampo…

Per il centrocampo occhio alla pista che porta a Nicolò Fagioli della Juventus, che si potrebbe scaldare nelle prossime ore. Tra gli altri nomi caldi ci sono Cristante e Bondo.

Capitolo uscite

Si è finalmente chiusa la trattativa tra la Fiorentina e il Como per la cessione ai lariani di Jonathan Ikoné. Operazione in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni + 1 di bonus. Ore decisive anche per l'uscita di Christian Kouamé, conteso tra diverse squadre italiane, con l'Empoli in pole, e il Leganes, che però se lo vuole deve presentare un'offerta per il titolo definitivo. Per Biraghi ci sarà probabilmente da aspettare le ultime ore per capire se si troverà una soluzione per lui (Napoli?) oppure si aprirà il capitolo permanenza.