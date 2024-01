L'ex portiere della Fiorentina e grande tifoso viola, Emiliano Viviano, vedrebbe di buon occhio l'arrivo a Firenze di Mario Balotelli.

Intervistato da Tvplay.it, Viviano ha detto: “Dopo aver visto per un anno e mezzo la squadra fare 56 cross a partita e non prenderne una, mi chiedete come vedrei Balotelli alla Fiorentina? Bene, come lo devo vedere? Io lo prenderei sì, ma io non ho paura di Balotelli, sono le persone ad avere paura di lui. Le persone pensano che sia problematico per lo spogliatoio, eppure di calciatori problematici ne è pieno il mondo. Qualcuno viene descritto come un idolo perché è bravo a fare la faccia d'angelo, ma in realtà…”.

Poi rincara la dose: “Ci voglio le palle per gestire personalità e talento, e a volte dietro le facce belline dei calciatori che vengono incensati, si nascondono delle serpi vere, quelli sono pericolosi per lo spogliatoio, non Mario”.