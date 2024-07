UFFICIALE: Ennesimo prestito e nuova esperienza in Serie C per Dutu

Altra stagione, altro prestito per Eduard Dutu. Il difensore classe 2001, ormai destinato a non trovare spazio nella prima squadra della Fiorentina, ripartirà dal Pineto dopo aver vestito le maglie di Montevarchi, Virtus Francavilla, Gubbio e Ancona.

Operazione ufficiale

Ad annunciare ufficialmente il suo arrivo dalla Fiorentina è stato lo stesso club di Serie C sui propri canali social. Queste le prime parole di Dutu da nuovo giocatore del Pineto: "Sono felicissimo della scelta che ho fatto, sono pronto a mettermi in gioco per questo club e per i miei compagni. I miei obiettivi personali coincidono con quelli di squadra: fare bene e raggiungere risultati importanti".