Seconda vittoria di fila per la Fiorentina che batte e condanna l'Empoli ma resta paradossalmente in posizione simile a prima del match, in attesa delle partite di Lazio e Juventus. La Roma infatti ha vinto a San Siro per 1-0, con gol di Soulè nel primo tempo, ed è salita addirittura al quarto posto, rimanendo un punto avanti alla squadra viola. Tutto in gioco però per una corsa serratissima, allargata a cinque squadre.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 71, Napoli 71, Atalanta 64, Bologna 60, Roma 60, Fiorentina 59, Juventus 59, Lazio 59, Milan 54, Torino 43, Como 42, Udinese 40, Genoa 39, Verona 32, Parma 31, Cagliari 30, Lecce 26, Empoli 25, Venezia 25, Monza 15.