Si parla inevitabilmente del nuovo Franchi all'evento sugli Stati Generali delle società sportive di stamani. L'esponente di Italia Viva Barbara Felleca commenta così la bocciatura del Tar al ricorso del Comune:

"Le decisioni della magistratura si rispettano ma l’operazione Franchi non doveva partire, parte monca ora, con un appello in Consiglio di Stato che avrà tempi e costi non facilmente preventivabili. Nel frattempo abbiamo una gara su un progetto monco perché non c’è copertura economica del Franchi, che invece necessita una copertura globale. Tempi che sono un’incognita e che porteranno la Fiorentina fuori dal Franchi. In tutto ciò non c’è certezza di cosa farà la società viola dopo perché i 10 milioni sul Padovani sono una cifra enorme e non basteranno a ospitare la Serie A di calcio, per non parlare delle coppe.

L’operazione Franchi è partita male all’inizio, noi abbiamo sempre sostenuto che si poteva ritrattare con il governo una diversa destinazione degli ingenti soldi a disposizione perché abbiamo un appalto da 150 milioni di euro che potevano avere una destinazione diversa. Niente di nuovo sotto il Sole per noi, la sentenza del Tar dà conferma di un percorso sbagliato dall’inizio".