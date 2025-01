I giorni da separato in casa di Biraghi. Perplessità Bologna, Parisi fondamentale per il suo passaggio a Napoli

Sono giorni da separato in casa quelli che sta vivendo l'esterno sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi. Il giocatore, che ha rotto con Raffaele Palladino, è in attesa di una sistemazione.

Pista raffreddata

La pista Bologna si è un po' raffreddata per lui, perché c'è una perplessità relativa all'alto ingaggio che percepisce quello che possiamo definire l'ormai ex capitano viola.

Mentre col Napoli…

Resta in piedi la possibilità di uno scambio con il Napoli, con Leonardo Spinazzola dirottato a Firenze. Ma per completare il tutto dovrebbe anche muoversi in uscita, Fabiano Parisi, perché i gigliati non potrebbero mai avere allo stesso momento lui, Robins Gosens e anche l'esterno azzurro.