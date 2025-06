Fuori dalle coppe degli ascolti tv: la classifica delle squadre più viste in Serie A non sorride alla Fiorentina

Se le classifiche sugli spettatori presenti allo stadio lasciano il tempo che trovano, considerando la capienza ridotta del Franchi, un dato fedele legato alla Fiorentina è quello degli ascolti tv ottenuti dalla squadra di Palladino nel campionato da poco concluso.

Ottavi, ma meglio del Bologna

La Fiorentina, riporta transfermarkt, è soltanto ottava in Serie A con un totale di 21.2 milioni di ascolti. Meglio di lei, ad eccezione di Milan e Lazio, tutte le squadre che le sono arrivate davanti anche nella classifica del campionato. Con 51.5 milioni di ascolti la squadra più seguita in tv è la Juventus, seguono Inter, Milan, Napoli, Roma, Atalanta, Lazio e appunto Fiorentina, seguita dal Bologna e via via tutte le altre.