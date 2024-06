La Serbia di Milenkovic a secco alla prima dei gironi: vittoria di misura per l’Inghilterra. In campo anche l’ex viola Jovic

Dopo il successo dell’Olanda sulla Polonia e il pari tra Slovenia e Danimarca, era la volta della Serbia del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Gara complicatissima contro l’Inghilterra, una delle candidate alla vittoria finale. È arrivata infatti una sconfitta per 0-1: ai Three Lions è bastato un gol di Bellingham per i tre punti.

Sconfitta per Milenkovic e compagni

Il centrale difensivo viola è tutto sommato autore di una prova sufficiente ed è incolpevole sul gol subito, ma la Serbia non è mai riuscita a impensierire l’Inghilterra. Ma in generale è stato un incontro ben poco entusiasmante, anche gli inglesi hanno offerto una prova di normale amministrazione. Nell’ultima mezz’ora trova spazio anche l’ex viola Luka Jovic, con un’apparizione piuttosto incolore.