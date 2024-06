Un punto per parte, la Danimarca frena subito contro la Slovenia. Rimandato il ritorno in Nazionale di Ilicic

Proseguono gli Europei in Germania. Dopo la prima gara del Gruppo D, è arrivata la prima anche del Gruppo C. In attesa del big match Serbia-Inghilterra con probabile esordio del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, Slovenia-Danimarca si è conclusa con il punteggio di 1-1.

La Danimarca frena

Parte meglio la Danimarca, che ha il pallino del gioco in mano per gran parte dell'incontro. Una buona mezz'ora di Eriksen e compagni ed è proprio il trequartista ex Inter a portare in vantaggio la squadra. La Slovenia, però, cresce e si dimostra un osso duro con azioni rapide e un atteggiamento aggressivo. Una Danimarca troppo fragile si appiattisce e concede più occasioni; il pareggio è nell'aria e arriva nel cuore della ripresa, siglato da Janza. Rimandato il rientro in Nazionale di Ilicic, rimasto in panchina. All'ultimo minuto, tuttavia, entra un altro ex viola: Jasmin Kurtic.