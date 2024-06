Buona la prima per l'Olanda agli Europei. Gara combattuta contro la Polonia, ma Weghorst la ribalta nel finale

Prosegue la prima giornata della fase a gironi di EURO2024. Inaugurato ad Amburgo il gruppo D, con la sfida tra Polonia e Olanda. La spuntano gli Oranje con un 1-2 di rimonta, non senza soffrire e con qualche scricchiolio.

L'Olanda la vince nel finale

Gara che, tutto sommato, ha regalato pochi sussulti memorabili. In vantaggio ci va la Polonia con la specialità della casa, le palle inattive: Buksa insacca da calcio d'angolo. L'Olanda raccoglie tante occasioni da gol e alla fine trova il pari con un tiro di Gakpo aiutato da una decisiva deviazione di Salomon. Ripresa bloccata, ma col pallino del gioco in mano alla Nazionale di Koeman che alla fine trova i tre punti a pochi minuti dalla fine. Decisivo Weghorst, che trasforma in gol la prima palla della sua partita.