Talenti da Europeo. Chi potrebbe fare al caso della Fiorentina?

La Nazione stila una lista di talentini da tenere d'occhio all'Europeo che si sta giocando in Germania e che potrebbero fare al caso della Fiorentina. La squadra viola, sottolinea il quotidiano, ha bisogno di certezze e non scommesse, ragion per cui questi profili hanno già ingranato la marcia con le rispettive squadre di club.

A centrocampo un nome spendibile potrebbe essere quello di Billy Gilmour, classe 2001 scozzese entrato nella ripresa nella disfatta dell’esordio con la Germania. Gioca nel Brighton, costo inferiore ai 20 milioni. Così come costerebbe più o meno quella cifra Luka Sucic, trequartista croato classe 2002 del Salisburgo. Talentino dal sicuro avvenire reduce da 5 gol e 9 assist. Sempre a centrocampo sarebbe un ottimo innesto Christoph Baumgartner, austriaco. Nel Lipsia ha messo insieme 40 presenze. Valutazione non esosa intorno ai 20 milioni.

Passando all'attacco poi c'è il nome seguitissimo di Armando Broja, attaccante albanese di proprietà del Chelsea. Reduce da una stagione sfortunata al Fulham, con tanto di rottura del crociato. E’ tornato ed è pronto a prendersi la scena. Nella Danimarca speranze riposte su Jonas Wind, attaccante del Wolfsburg da 12 gol in stagione. Valutazione anche qui intorno ai 20 milioni, qualcosa in meno di Broja. In casa cechia Adam Hlozek. Classe 2002, non un titolarissimo del Bayer Leverkusen. Ma se davvero la Fiorentina volesse puntare su un talentino, il nome da appuntarsi è quello di Leo Sauer, slovacco del Feynoord classe 2005.