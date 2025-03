Palladino e le critiche troppo sguaiate: la tutela di Commisso sulla sua panchina ma battere la Juve potrebbe non bastargli lo stesso

Il primo step consisteva nel battere ed eliminare il Panathinaikos e Palladino l'ha portato a casa: ora nel tour di fuoco di questa settimana c'è l'appuntamento clou contro la Juve, determinante non solo per la rivalità ma soprattutto per la classifica. La crisi del tecnico viola si è un po' ammorbidita ma non è totalmente risolta e la sua posizione, soprattutto in ottica futura, resta in bilico. Secondo Tuttosport, Palladino è vittima anche di critiche un po' troppo sguaiate ma l'andamento altalenante della Fiorentina è oggettivo. Sull'allenatore viola c'è il veto di Commisso, a cui non è mai piaciuto cambiare guida ma per la prossima stagione la partita è ancora tutta da giocare e non è detto che sia sufficiente battere la Juve oggi per vincerla.