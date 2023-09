90+6'- FINISCE LA PARTITA! Genk 2-2 Fiorentina!

90+5'- Palo clamoroso del Genk con Tolu a botta sicura!

90+3'- Scivola Ranieri che regala un'occasione al Genk. Salva Milenkovic sul tiro a colpo sicuro di un attaccante azzurro

90'- Sono cinque i minuti di recupero.

85'- GOL DEL GENK! McKenzie di testa sovrasta Duncan e pareggia i conti. Siamo 2-2.

80'- La Fiorentina adesso attacca forte! Brekalo dal limite, tiro deviato in angolo. Sugli sviluppi dell'angolo ci prova Kouame in rovesciata, ma blocca il portiere del Genk

78'- Che occasione per Nzola! L'attaccante viola raccoglie di testa un cross di Parisi, ma arriva in ritardo sulla palla e spedisce alto da ottima posizione

76'- Grande rientro di Parisi che torna forte su Baah e lo ferma in area

73'- Pazzesca giocata di Ranieri che raccoglie al limite sinistro dall'area avversaria, supera l'avversario con un tunnel e serve Milenkovic dentro. Il serbo però spara alto

71'- Italiano cambia ancora: fuori Beltran e Sottil, dentro Brekalo e Nzola

69'- Genk pericoloso con Munoz che mette in mezzo per Zeqiri. Il colpo di testa finisce alto

67'- Kouame prova la sortita offensiva, errore nel cambio gioco. Genk in pressione sui viola

61'- Cambi per la Fiorentina: fuori Biraghi e Mandragora, dentro Parisi e Maxime Lopez!

54'- Fase confusa della gara con tanti errori. La Fiorentina può rifiatare dopo un fallo in attacco del Genk

50'- Ci prova Sottil con un'incursione centrale. Palla deviata ma facile per Vandevoordt

46'- Inizia il secondo tempo. Non ce la fa Nico Gonzalez dopo il colpo all'anca. Al suo posto entra Kouame

45+5'- Finisce il primo tempo

45+5'- Fallo duro di Biraghi su Fadera. Giallo per il capitano viola

45+4'- Ci prova dal limite Galarza, ma il suo tiro finisce ampiamente a lato

45+1'- Ancora un'indecisione di Christensen che rischia sulla punizione vicina all'angolo viola. Poi carica sullo stesso portiere viola di un attaccante avversario, con il numero 53 viola che finisce a terra dolorante. Ci sarà ulteriore recupero. Rientrato anche Nico, seppur dolorante.

45'- Quattro minuti di recupero

44'- Ancora ottimo Ranieri, attentissimo su un'incursione centrale del Genk. Poi Kayode spende il fallo vicino alla zona del calcio d'angolo. Intanto colpo all'anca per Nico Gonzalez, dolorante a terra.

40'- La Fiorentina gestisce bene, coinvolgendo anche Christensen. Per il Genk da registrare solo un tiro velleitario dalla distanza che si spegne ampiamente sul fondo.

37'- Bene questa volta Christensen su un cross che arriva dalla sinistra. Il portiere blocca alto e fuga il pericolo alle sue spalle

35'- Rischio della Fiorentina su punizione ancora dalla trequarti. Christensen esce con i pugni, ma viene anticipato da McKenzie, che per fortuna di testa spara alto. Da rivedere l'uscita del portiere viola

34'- Ammonito Mandragora per un fallo di ostruzione su Heynen

31'- Grande azione manovrata della Fiorentina sulla destra sull'asse Kayode-Gonzalez. La palla arriva al limite per Duncan che ci prova al volo, respinta della difesa del Genk sul tiro che aveva centrato lo specchio

29'- Arriva il primo giallo della partita a Munoz per una manata in pieno volto a Sottil

28'- Ancora bella reazione del Genk sulla sinistra, con lo spunto di El Khannouss. Ottimo Kayode a spazzare il cross in mezzo.

23'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINA!!!!!!!! Ancora Ranieri!!!! Non aveva mai segnato in viola, ora doppietta per lui! Calcio d'angolo di Biraghi che trova Milenkovic che spizza. Ranieri si avventa sul pallone e di testa mette in rete! Il VAR conferma il gol, siamo 2-1 viola!

20'- Buono spunto di Sottil che sprinta sulla sinistra e mette la palla in mezzo. La difesa del Genk respinge male e finisce sui piedi di Biraghi che spara in curva

17' - Brivido per la Fiorentina, che subisce sulla sinistra con la bella giocata di Zeqiri che libera Oyen. Christensen respinge il cross. Sul capovolgimento di fronte Nico prova la giocata con Beltran, brava la difesa del Genk a respingere

13' - GOL DEL GENK! Punizione dalla trequarti battuta dalla squadra belga con la palla che finisce in area e viene respinta da Mandragora. La sfera rimbalza su Biraghi che la sistema facile facile per Zeqiri che mette dentro per l'1-1.

7'- GOOOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!!!!!! Sul cross di Biraghi arriva il colpo di testa di Ranieri, che segna il suo primo gol con la prima squadra viola! Traiettoria alta e strana, con la palla che scappa a Vandevoordt e carambola in porta!

6'- Subito squillo di Nico sulla destra, che supera Arteaga. Il terzino del Genk tocca la palla che finisce in angolo.

5'- Ritmi molto alti. Erroraccio dell'arbitro Frappart che non vede un netto fallo di mano sulla trequarti del Genk su invenzione di Beltran, che stava ben amministrando il pallone

3'- Subito aggressivo il Genk, che mette sottopressione la difesa viola, che però respinge bene i primi due assalti della squadra belga

1'- Inizia la partita alla Cegeka Arena di Genk! La Fiorentina, in maglia bianca e pantaloncini viola, attaccherà da destra a sinistra!

GENK (4-2-3-1): Vandevoordt; Munoz, Sadick, McKenzie, Arteaga; Galarza, Heynen; Fadera, El Khannouss, Oyen; Zeqiri

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi (Parisi 62'); Arthur, Mandragora (M.Lopez 62'), Duncan; Nico Gonzalez (Kouame 46'), Beltran (Nzola 71'), Sottil (Brekalo 71')

Alla Cegeka Arena di Genk inizierà oggi il percorso della Fiorentina nella fase a gironi della Conference League. I viola di mister Italiano saranno impegnati in Belgio per provare a partire col piede giusto nell’avventura che li vede protagonisti per il secondo anno di fila nella competizione internazionale.

Alle ore 18:45 il fischio d’inizio dell’arbitro francese Frappart, con Fiorentinanews.com che vi offrirà la consueta DIRETTA TESTUALE dell’incontro che ricordiamo, non verrà trasmesso in chiaro. Nel post gara, spazio alle nostre pagelle e a tutte le parole dei protagonisti dell’incontro.