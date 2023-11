La Curva Fiesole alza la voce: prevalsa la linea dura sulla protesta per Fiorentina-Juventus

Non ci sarà la Curva Fiesole in occasione di Fiorentina-Juventus. O meglio, non ci saranno i gruppi organizzati, che con un comunicato nella serata di ieri hanno fatto sapere che non saranno presenti al Franchi dopo la (non) decisione della Lega di rinviare la partita come espressamente chiesto dalla curva.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, in un primo momento i gruppi che guidano la Fiesole avevano preso in esame la possibilità di entrare allo stadio ma di non effettuare la coreografia in omaggio al 50° anniversario della nascita degli Ultras Viola e di fare uno sciopero del tifo. Alle fine però ha prevalso la linea dura, con la diserzione totale dello spicchio più caldo dell’impianto in quella che a Firenze è da sempre considerata la partita dell’anno.

La mente, con l'assenza dei gruppi organizzati, torna così alla stagione 2021-’22, la prima dopo il biennio marchiato dal Covid, quando il tifo viola rimase fuori per contestare la scelta di limitare la capienza dello stadio al 50% dei posti, invitando tutti i tifosi a fare altrettanto.