L'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano ha espresso a Italia7 la sua opinione in vista della gara in programma lunedì sera tra la Fiorentina e i biancocelesti commentando anche l'attualità in casa viola.

‘Commisso ha fatto begli investimenti, il tifoso fiorentino è esigente’

"Firenze è una piazza ancora ambita dai giocatori nonostante stia mancando un trofeo da tanti anni. Manca l'acuto come poteva essere la Conference League, il tifoso fiorentino è molto esigente. Commisso ha fatto bei investimenti, se gli devo dare un consiglio gli direi di far rientrare Antognoni in dirigenza".

"Se la Fiorentina gioca all'attacco rischia di prenderle"

E sulle recenti vittorie della Lazio prossima avversaria della Fiorentina afferma: "Il Bayern Monaco ha una rosa di campioni, ma nel calcio può succedere che una squadra come la Lazio possa vincere e passare il turno alla fine. Ma guardando il primo tempo a Torino c'è da preoccuparsi per Sarri. C'è da dire che i biancocelesti dopo i gol con gli spazi ampi si esaltano. La Fiorentina se gioca all'attacco rischia di prenderle".