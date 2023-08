In attesa di conoscere il suo futuro, un attaccante della Fiorentina riceve la chiamata dalla Nazionale

Ancora ignaro del suo futuro, l’attaccante della Fiorentina Christian Kouame ha sul piatto molteplici opzioni in questi ultimi giorni di mercato. La permanenza in viola è un’ipotesi, così come il trasferimento in Ligue 1 dopo l’interesse da parte del Lille.

Intanto, Kouame riceve una bella notizia: arriva la convocazione in Nazionale. Il commissario tecnico della Costa d’Avorio, Gasset, lo ha incluso nella lista dei venticinque convocati per i due impegni (del 9 e del 12 settembre) validi per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.

Ecco la lista: