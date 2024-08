Il giornalista Benedetto Ferrara ha analizzato il pareggio tra Fiorentina e Venezia di ieri al Franchi. Questa la sua opinione.

‘Difficile analizzare il nulla…formazioni discutibili’

“Scarso il Venezia, scarsa la Fiorentina. Non può che uscir fuori una partita che è un oltraggio al calcio. È difficile analizzare il nulla, perché la Fiorentina questo al momento è. Terzo pareggio filato contro due neo promosse (Parma altra cosa, però) e la rappresentante di paesino di 3.900 anime: formazioni discutibili, dopo aver visto Barak e Kouame dietro Kean, anche di più. Le buone notizie? Il solito Terracciano”.

‘In attesa di idee credibili e un centrocampo degno’

"E bene anche Richardson, ragazzo con piedi e personalità. Poi c’è il mercato aperto, e in quello stiamo tutti confidando, anche se l’idea che possa arrivare Kostic a sette milioni sembra una battuta, e invece pare di no. Momento grigio, in attesa di idee credibili, di una difesa “vera” e di un centrocampo degno di questo nome. Difficile vincere le partite aspettando sempre la palla sui piedi e senza mostrare alcuna personalità. A volte pensi davvero che ti prendano in giro. Brutto pensiero. Troppo brutto per essere vero".