L'obiettivo rimangono i due colpi per Italiano prima della Supercoppa, ma la corsa contro il tempo è molto difficile

Il Corriere Fiorentino parla di quello che è stato il mercato in casa Fiorentina fino ad oggi, con la sola cessione di Niccolò Pierozzi arrivata ieri alla Salernitana. Adesso l’allenatore aspetta l’arrivo di volti nuovi e forze fresche per rinnovare le rotazioni e le soluzioni tattiche.

I dirigenti viola sono a lavoro da giorni per regalare a Italiano le pedine mancanti e l'obiettivo rimane quello di chiudere un paio di acquisti entro lunedì, quando la squadra partirà in direzione Arabia Saudita per giocare la Supercoppa Italiana (18 gennaio contro il Napoli la semifinale). E se il terzino (Faraoni) sembra ormai in dirittura d'arrivo, per l'esterno potrebbe servire più tempo. La corsa contro il tempo è serrata e tutt'altro che facile.