L'ex calciatore della Fiorentina Renato Buso è intervenuto durante le trasmissioni di Lady Radio.

“Dal mio punto di vista la Fiorentina esce da San Siro con due punti persi- ha detto l'ex allenatore della primavera viola- per la classifica era veramente importante vincere. Peccato perché il primo gol del Milan ha riacceso gli entusiasmi dei rossoneri che erano in grossa difficoltà. La Fiorentina può puntare alla Champions perché la squadra ha valori e qualità, il centrocampo viola molti se lo sognano per esempio, non è un casualità battere praticamente tutte le big delle Serie A. Se la Fiorentina gioca così nelle prossime partite potrebbe ottenere un bel bottino di punti, avvicinandosi a chi sta davanti in classifica, potendo approfittare anche degli scontri diretti delle altre”.

Buso ha poi parlato di alcuni singoli calciatori della Fiorentina “Il secondo gol del Milan è stato casuale, ma Mandragora si fa bruciare da Jovic troppo facilmente. Quando viene messo vertice basso fa fatica perché non ha il passo per seguire i trequartisti avversari, infatti Jovic li gli scappa via. Preferisco quando gioca interno di centrocampo perché ha un bel mancino e capacità di inserimento. Un allenatore sa che quando levi un calciatore come Gudmunsson puoi sbagliare. Perché l'islandese è un calciatore che ha qualcosa in più. Anche quando gioca un po' sottotono può accendersi in qualsiasi momento”.