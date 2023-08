D'Aversa: "Recuperata una partita che sembrava compromessa. E in uno stadio così contro una squadra come la Fiorentina..."

L'allenatore del Lecce, Roberto D'Aversa, su DAZN ha commentato il pari della sua squadra con la Fiorentina: “C'è soddisfazione per aver recuperato una partita che sembrava già compromessa nel primo tempo. Non possiamo permetterci partenze del genere”.

E poi: “Abbiamo concesso il primo gol su un angolo che potevamo evitare. Non è semplice riprendersi in uno stadio come questo contro una squadra importante. Merito ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine”.