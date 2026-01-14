Vi ricordate di Baez? La meteora della Fiorentina ora può tornare in Italia... ed è contesa da quattro club!

Non si può certo dire che Jaime Baez abbia lasciato il segno alla Fiorentina. Passato dal settore giovanile viola, l'attaccante uruguaiano non ha mai presenziato in prima squadra, girando vari club in prestito prima di terminare definitivamente il suo rapporto con la società gigliata.

Ritorno in Italia?

In Italia Baez ha vestito le maglie di Livorno, Spezia, Pescara e altre, e adesso potrebbe tornare. Secondo quanto riporta TMW, infatti, il classe 1995 attualmente svincolato dopo l'esperienza al Penarol sarebbe finito nel mirino di ben quattro squadre: Catanzaro, Mantova e Pescara in Serie B e Salernitana in Serie C.