Valentini saluta nuovamente la Fiorentina: Perfezionata la cessione del difensore argentino

Nicolas Valentini sta per lasciare, nuovamente viene da dire, la Fiorentina.

Ancora Verona

Il difensore argentino arrivato a parametro zero a gennaio di quest'anno, alla scadenza del suo contratto con il Boca Juniors, indosserà un'altra volta la maglia del Verona, dopo aver fatto in Veneto gli ultimi mesi della scorsa stagione.

I dettagli dell'accordo

Il club gialloblu e quello viola hanno trovato un accordo per una cessione in prestito del giocatore con diritto di riscatto a favore degli scaligeri e nelle prossime ore lo stesso Valentini si presenterà a Verona per fare le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto. E' quello che riporta stamani L'Arena di Verona.