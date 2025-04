Un altro (magro) bottino nelle casse viola dalla Conference. Ecco quanto ha guadagnato la Fiorentina con la qualificazione alle semifinali

La Fiorentina, grazie al pareggio del Franchi contro gli sloveni del Celje, è riuscita a centrare la qualificazione alle semifinali di Conference League per il terzo anno consecutivo.

Il bonus per la semifinale

Il passaggio del turno porta con se, oltre alla soddisfazione sportiva, anche una discreta soddisfazione economica per la società viola, che vede le proprie casse giovare del cammino in Conference League. Secondo le stime di Calcio e Finanza, L’approdo alle semifinali, grazie al nuovo format delle coppe europee, porta con sé un bonus di 2,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 2 milioni della passata stagione.

Il bottino raccolto

La società viola, fino a questo punto, ha incassato dalla UEFA poco più di 17,7 milioni di euro. La stagione scorsa, conclusa con la sconfitta in finale di Conference, la Fiorentina ottenne un totale di 16,23 milioni, cifra che è già stata quindi superata.

Le stime future

Ai 17,7 milioni di euro già incassati si potrebbero ora aggiungere i 4 milioni di euro di ulteriori per l’eventuale approdo in finale che porterebbero un totale di quasi 22 milioni di euro. Cifre a cui vanno aggiunti i ricavi da botteghino per le partite che la Fiorentina ha già disputato al Franchi.