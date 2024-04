Tra Torino e Frosinone regna la noia e i granata sprecano l'occasione per allungare sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La gara delle ore 15 tra Torino e Frosinone si è conclusa in pareggio per 0-0.

La cronaca della gara

La gara non regala grandissime occasioni, con entrambe le squadre che si equivalgono sul piano del gioco, con gli attaccanti che quando vengono serviti non inquadrano mai la porta: Zapata per i granata ci prova anche al 91' ma calcia alto.

La nuova classifica

Con questo pareggio il Torino guidato da Ivan Juric fa un passo in avanti andando a 46 punti, soltanto a +2 sulla Fiorentina, che ha comunque una gara in meno da giocare contro l'Atalanta e sarà in campo tra poco contro la Salernitana. Il Frosinone allenato da Di Francesco invece agguanta l'Udinese a quota 28 ma resta invischiato nella lotta salvezza

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 83, Milan 69, Juventus 64, Bologna 59, Roma* 55, Lazio 52, Atalanta* 51, Napoli 49, Torino 46, Fiorentina* 44, Monza 43, Genoa 39, Lecce 35, Cagliari 32, Empoli 31, Verone 31, Udinese* 28, Frosinone 28, Sassuolo 26, Salernitana 15.