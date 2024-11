A Lady Radio ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Giampaolo Pazzini, ora membro dell'organigramma della Pistoiese, ha commentato anche il momento della squadra gigliata.

‘Non era normale quando la Fiorentina non era in alto in classifica’

“Kean lo conosco, la sua prima esperienza è stata con me al Verona, quando era un ragazzino. Non mi fa effetto vedere la Fiorentina lassù, deve stare là, per ambizione, blasone e tifoseria, non era normale quando non era in quelle posizioni di classifica”.

‘Allenare a Firenze non è semplice’

"Sono molto contento per Palladino, abbiamo giocato insieme nelle nazionali giovanili, sta facendo un bellissimo percorso. Ha avuto l'umiltà di cambiare e allenare a Firenze non è semplice".