Il ritorno dell'idea Baldanzi: La Fiorentina vuole anticipare tutti. Ma Corsi...

Saltato per un soffio in estate, il nome di Tommaso Baldanzi è destinato a ritornare prepotentemente d'attualità. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la Fiorentina vorrebbe il talento dell'Empoli già nella sessione invernale, ma la società di Corsi difficilmente si priva a stagione in corso di elementi considerati decisivi ai fini della salvezza.

Accelerare i tempi per battere la concorrenza

Baldanzi dunque rimane nel mirino, anche se la concorrenza non manca. E' proprio questo aspetto che potrebbe costringere la società gigliata ad accelerare i tempi.

Buoni rapporti tra club

I colloqui fra i due club sono costanti e i rapporti sono diventati buoni; non a caso c'è il precedente di Fabiano Parisi a dimostrare pienamente tutto ciò.