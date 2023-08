Corriere dello Sport-Stadio: Che bella Viola

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, troviamo: “Che bella Viola”. Sottotitolo: “Italiano: «Siamo forti». Nzola e Arthur titolari”. L'approfondimento sulla Fiorentina a pagina 12: “L'emozione è tutta Viola. Italiano: «Siamo forti»”.

In basso, le probabili formazioni: “Retegui, Genoa per lui”. A pagina 13, invece, un articolo dedicato alle parole di Commisso: “«Promesse mantenute. Fiorentina, tocca a te»”. E ancora: "Commisso: «È stato fatto ciò che volevamo fare. La rosa è più forte dello scorso anno». Il ds Pradé: «Una big per Amrabat? Ci accontenti, ma lui può anche restare»