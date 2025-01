Per la fascia sinistra la Fiorentina monitora anche la situazione di un giocatore franco algerino dello Young Boys

In casa Fiorentina si lavora per la cessione di Cristiano Biraghi e il futuro di Fabiano Parisi sembra essere in bilico. Per questo, oltre al profilo di Leonardo Spinazzola, per la fascia sinistra la società viola sta monitorando altri nomi per il ruolo di vice Gosens.

Secondo quanto riporta il portale algerino Dzfoot, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Jaouen Hadjam, terzino di proprietà dello Young Boys in Svizzzera. Il club gigliato non sarebbe l'unico sul giocatore, visto che su di lui sembra esserci anche l'interesse del Trabzonspor.

Franco-algerino, dopo aver disputato diverse partite con le giovanili francesi, Hadjam ha scelto l'Algeria come Nazionale.