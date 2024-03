Saranno diverse le dimostrazioni d'affetto nei confronti di Joe Barone, il dg viola scomparso prematuramente ormai due settimane fa. Oltre al minuto di silenzio e alla coreografia, la prima fila della tribuna autorità verrà lasciata vuota, secondo La Gazzetta dello Sport. Ma non solo, il posto specifico occupato abitualmente da Barone, rimarrà libero ad oltranza: una sorta di ‘ritiro della poltroncina’, che ricorda il ritiro del numero di maglia, riservato ad esempio ad Astori.

Il presidente Commisso, come noto, è tornato in America e la partita se la guarderà in tv come sempre accaduto negli ultimi mesi: al suo fianco ci sarà però anche la famiglia di Barone, radunata per l'occasione.