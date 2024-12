Il Corriere Fiorentino fa il punto su quello che potrebbero essere le possibili operazioni nel reparto offensivo della Fiorentina a gennaio. Il club viola valuta la cessione di Ikoné, il più gettonato a partire seppure non siano arrivate offerte concrete. Dopo che in estate il francese ha rifiutato alcune proposte dal Qatar, oltre a essere stato vicino all’Ajax, i viola pensano a sfoltire la corsia esterna magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. In quel ruolo è stato proposto alla Fiorentina il polacco Szymanski del Fenerbahce.

Più Ikoné che Kouamé per la cessione

Su Kouame, al momento, la Fiorentina è meno propensa a una cessione, poiché l’ivoriano resta un calciatore stimato da Palladino per la sua duttilità e l’eventuale arrivo di un altro attaccante non ne precluderebbe l’impiego.

E davanti…

E come vice Kean il nome più caldi rimane quello di Calvert-Lewin, punta dell’Everton con il contratto in scadenza a giugno. L'inglese è sicuramente più raggiungibile di Shpendi del Cesena.