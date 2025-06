L’ex portiere della Lazio Fernando Orsi ha parlato a News.Superscommesse.it, commentando anche l’attualità di casa Fiorentina, tra Pioli e l’arrivo di Dzeko, che oggi ha sostenuto le visite mediche.



‘Con Pioli la Fiorentina può dire la sua in campionato’

“Difficile stabilire dove potrà arrivare la Fiorentina, però Pioli lo conosciamo tutti ed è un allenatore che al Milan ha portato uno Scudetto, oltre ad aver ottenuto belle soddisfazioni in carriera, anche alla Fiorentina potrebbe dire la sua in campionato, perché è uno in grado fare alzare le ambizioni. Ciascuna di tutte le squadre posizionate tra le prime otto posizioni in campionato ha un allenatore importante, per cui credo che quest'anno ci sarà un livello più alto e difficile”.

‘Dzeko? Bisogna darsi una regolata, e puntare sul vivaio’

“Sull'arrivo di Džeko, personalmente, credo che soltanto in Italia ci sia questa forte tendenza di andare a cercare dei calciatori con un'età piuttosto avanzata, invece che puntare sui giovani talenti nostrani, come accade nelle maggiori nazioni europee. Ritengo che il nostro campionato debba darsi una regolata su questo aspetto e resta una grave conseguenza del fatto che la nostra Nazionale non riesca più a regalare calciatori italiani promettenti. Poi, nessuno mette in discussione le qualità di Džeko e può darsi anche che faccia 30 goal alla Fiorentina, ma mi riferisco più a un concetto generale che riguarda la volontà di crescere e lanciare tanti giovani provenienti dai vivai”.