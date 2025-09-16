Ritardo ingiustificato del Napoli nel pre gara del Franchi. E pochi minuti costano una multa salata ai partenopei
Nel comunicato ufficiale con le decisione del Giudice Sportivo in merito a quanto successo nella terza giornata di Serie A si legge anche di una multa comminata al Napoli per il comportamento nel pre partita del Franchi.
Il motivo
La squadra di Conte avrebbe infatti posticipato senza motivo il fischio d'inizio della partita contro la Fiorentina di circa 4 minuti per il ritardo dei giocatori.
La multa
Questo quanto si legge nella nota del GS: “Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo”.
