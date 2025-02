Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio, partendo dalle parole di Palladino per poi spostarsi su altre tematiche dell'attualità di casa Fiorentina.

‘Non bisogna confondere la critica con la negatività, il gioco della Fiorentina non funziona’

“Palladino non può sapere che giornalisti e tifosi hanno seguito la Fiorentina anche a Gubbio, in migliaia in C2 con la neve. La volontà è quella di fare critica, non mettere negatività. Se non venisse in sala stampa per lui sarebbe peggio, se si presenta e ci mette la faccia certo è meglio, altrimenti non c’è niente di interpretare, si da solo adito a pensare che ci siano dei problemi. Non ha fatto bene, gli conviene presentarsi. Viene da due anni di Monza e non conosce bene la storia della Fiorentina. La negatività di cui parla è nella squadra al momento, non nei tifosi, come visto nelle ultime tre partite. Certo, è vero che la squadra è ancora sesta, ma il gioco non funziona, è qui che bisogna soffermarsi. Già ad agosto la Fiorentina era più forte di quella dello scorso anno, dal mercato invernale lo è ancora di più. L’obiettivo annunciato da Commisso era quello di migliorare”.

‘Non si può parlare di esonero di Palladino, ma la Fiorentina delle ultime uscite lascia molti dubbi’

“Dopo la sconfitta di San Siro e le partite con Como e Verona è chiaro che qualcosa non va. Il Verona aveva subito 54 gol, la Fiorentina non ha fatto un tiro in porta, nonostante l’enorme divario tecnico. Oggi non c’è ragione di pensare all’esonero di Palladino, è in discussione la Fiorentina delle ultime uscite che ha lasciato molti dubbi. In campo si è vista scarsa organizzazione e calciatori fuori ruolo, vedi Fagioli seconda punta. Ammollare Gonzalez alla Juventus è stato un gran colpo di Pradè. È stato disastroso come tutta la squadra bianconera ed il suo storico parla chiaro dallo Stoccarda, ultima volta in cui ha fatto l’ultimo campionato intero. Poi ha sempre saltato una marea di partite durante l’anno”.