Gudmundsson torna arruolabile ma in priority c'è Solomon: una lotta intrigante per lo slot da ala sinistra

Non per la caviglia ma nel suo caso un po' di febbre, già smaltita: Manor Solomon è pronto a tornare in campo, e a farlo da titolare, nel derby con il Pisa. L'israeliano ha guadagnato fiducia e spazio in campo dopo i due gol con Napoli e Torino e gli ottimi segnali a livello di brillantezza d dribbling in quella zona. Ci sarà anche Gudmundsson con ogni probabilità ma stavolta, un gradino indietro nelle gerarchie.

Purtroppo o per fortuna, la Fiorentina ha due ottime soluzioni per lo slot da ala sinistra, con l'esigenza o di rinunciare a uno dei due o di adattarne uno. Lo ha fatto Solomon, trascolando a sinistra, potrebbe farlo anche Gudmundsson da trequartista centrale se Vanoli optasse per un 4-2-3-1. In ogni caso lunedì, Solomon dovrebbe partire da sinistra.