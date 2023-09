Biraghi: "Se vogliamo fare le coppe non ci si può lamentare dei tanti impegni. La società ha fatto un mercato importante ma serve tempo"

Si presenta ai microfoni di Dazn il capitano viola Cristiano Biraghi:

"Ormai siamo abituati, preparare le partite in due o un giorno è abitudine. Se vuoi giocare le coppe, come l'anno scorso, non può essere una scusante. Però ci può stare un po' di stanchezza al terzo impegno settimanale. Non è piacevole perdere in questo modo, ci dispiace per la nostra gente e i nostri tifosi, va archiviata in fretta e che ci serva di lezione per la prossima volta.

Gli innesti? Sono giocatori importanti, la società ha fatto un mercato importante. Sono giocatori che si devono ambientare col modo di giocare, a Firenze non è semplice ambientarsi. Ci possono dare una grossa mano e anche loro hanno voglia di darcela il prima possibile. Abbiamo fatto 8-9 acquisti importanti, ci vuole del tempo a conoscersi".