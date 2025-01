Polverosi: "La Fiorentina si è destabilizzata da sola, si è dissolta ed è evaporata. Manca la squadra"

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha scritto stamani un commento sulla Fiorentina sul quotidiano sportivo.

All'interno dell'articolo si legge: “Se in campo si era capito che la Fiorentina stava sbandando (e non da lunedì), fuori dal campo se n’è avuta la conferma dai diretti interessati. Una corsa in meno, dice Ranieri. Meno squadra di un mese fa, aggiunge Palladino. E di mal di pancia, parla Pradé. La Fiorentina è fuori quadro, si è destabilizzata da sola, senza apparenti motivi, si è dissolta, evaporata”.

E poi: “La sconfitta con l’ultima in classifica, o meglio, la prestazione che ha portato alla sconfitta, apre un altro scenario, quello delle motivazioni. Possibile che quei giocatori (la stragrande maggioranza) che avevano raggiunto un punto altissimo di rendimento si siano fermati tutti insieme? Sì, forse è possibile”.

In conclusione: “Allora, mal di pancia o pancia piena? In tutt’e due i casi, non va bene. Manca la spinta della squadra, lo spirito, la forza il temperamento della squadra, più sinteticamente manca la squadra”.