Dopo Brescianini, Goretti e Paratici hanno ancora tre obiettivi per il mercato di gennaio. E il difensore...

Dopo l'arrivo di Solomon e quello imminente di Brescianini, Goretti e Paratici hanno ancora tre obiettivi da completare per il mercato di gennaio.

Tre obiettivi

Come scrive il Corriere Fiorentino, il primo obiettivo è un vice Gudmundsson, con il nome di Tommaso Baldanzi che attualmente è in pole. Servirà poi un altro centrocampista, e in tal senso due idee sono Fabbian del Bologna e Ilic del Torino. Infine la Fiorentina andrà alla ricerca di un esterno d'attacco mancino che giochi a destra (simil Parisi, come ruolo).

E il difensore….

L'arrivo di un difensore è legato alla possibile partenza di una pedina. Il Genoa punta Pablo Marì. Ed è proprio lui l'indiziato principale a lasciare la Fiorentina.