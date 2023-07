Il Pescara è pronto ad acquistare Spalluto, ma chiude la porta a un altro giocatore della Fiorentina

Per un giocatore della Fiorentina che va a Pescara, ce n'è un altro che invece non farà lo stesso percorso. Vi abbiamo raccontato quest'oggi di un imminente trasferimento a titolo definitivo in biancoceleste di Samuele Spalluto, sulla cui rivendita la Fiorentina potrà vantare un'importante percentuale.

Saltata, invece, l'operazione Edoardo Pierozzi. Il Pescara aveva manifestato il proprio interesse per il ragazzo di proprietà della Fiorentina, ma alla fine ha preferito virare su un altro profilo nel suo ruolo ossia Romano Floriani Mussolini della Lazio.