Pradè può tenersi stretto Goretti: la Juve sceglie Modesto e depenna il dt della Fiorentina dalla sua lista

C'era anche Roberto Goretti nella lista della Juventus, in cerca di un nuovo diretto tecnico: c'era appunto perché la scelta alla fine è caduta su François Modesto, che andrà dunque a comporre una coppia tutta francese con il Dg Damien Comolli. Goretti potrà proseguire serenamente quindi il suo lavoro in coppia con Pradè, dopo aver rinnovato il contratto a fine maggio. Il mercato della Fiorentina si architetta intorno a queste due figure, che d'altronde hanno già messo in moto i motori secondo le indicazioni di Pioli.