Flachi: "L'alternanza non fa bene a Beltran e Nzola. Solo giocando con continuità un attaccante può trovare fiducia"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Far giocare gli attaccanti in maniera alternata secondo me non è una grande mossa. E' un ruolo delicato, c'è bisogno di continuità per trovare fiducia e condizione. Beltran e Nzola sono due giocatori molto diversi, il primo cerca sempre la profondità mentre il secondo è più bravo a prendere posizione e far salire la squadra. Per un centravanti comunque è sempre meglio avere accanto degli esterni che crossano, piuttosto che a piede invertito che convergono verso il centro”.

E poi: “Ho avuto tanti allenatori che mi martellavano, e li devo ringraziare perché sono stati utilissimi per la mia crescita. A volte ero un po' testardo, pensavo di non avere colpe e le davo a loro, ma ho imparato tante cose che mi sono state utilissime a Genova e Firenze”.