Brava Fiorentina, sei riuscita a battere un "record"... che durava da 91 anni!

0 punti in tre partite: un ottimo di marcia, poco da dire, per la Fiorentina di Fabio Grosso, capace di perdere con Roma, Frosinone e Torino incassando nove gol in tre partite e realizzandone solamente uno.

Un record che durava da più di 90 anni

Quasi un unicum nella gloriosa (non di certo grazie agli ultimi otto anni, in particolare all'ultimo) storia della Viola. Per tornare ad un inizio simile bisogna tornare alla stagione 1935-36, in cui la Fiorentina, allenata da Guido Ara, collezionò tre sconfitte in altrettante partite. Anche in quel caso i Viola avevano realizzato solamente una rete, ma in compenso ne avevano subite due di meno, ossia sette.

Falsa partenza

Nella scorsa stagione, dopo tre partite, la squadra di Pioli aveva due punti, un lusso rispetto alla situazione attuale. L'augurio che tutti noi ci facciamo è che la Fiorentina riesca quanto prima a smuovere la classifica con una vittoria, anche solamente per scacciare i fantasmi dello scorso anno.