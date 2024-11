Arriva il macchinario per scavare la roccia della Fiesole: Ripartono i lavori al Franchi

Roccia difficile da scavare in Curva Fiesole. Questa la motivazione che ha rallentato, per non dire bloccato i lavori allo stadio Artemio Franchi.

Il macchinario per scavare nella roccia

Ma arrivano buone notizie in questo senso. E' finalmente arrivato il macchinario che tutti aspettavano, una scavatrice che può andare a fondo nella perforazione della roccia.

Lavori ripresi

Contestualmente a questo arrivo sono ripresi i lavori allo stadio che potranno essere portati avanti per diversi giorni adesso, visto che la prossima partita interna della Fiorentina si disputerà il 1 dicembre contro l'Inter.

L'apertura di Commisso

Il tutto mentre dall'esterno è stata ribadita l'apertura di Rocco Commisso a poter finanziare una parte dei lavori di restyling per cercare di accelerare il completamento dello stesso.