L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato a Sportitalia nel prepartita della Supercoppa Europea in cui la squadra viola se la vedrà contro il Sassuolo.

‘Bello aver portato tanti ragazzi nella prima squadra della Fiorentina’

"Dopo la Coppa Italia la Supercoppa? Vorremmo conquistarla, certo, sono belli questi eventi e spero di fare una grande partita, uscire da protagonisti vincendo un'altra coppa. Quest'anno partiamo più avanti, il gruppo è di ragazzi che alleno da anni, più consolidato. Bello che 6-7 dei nostri siano stati in prima squadra e questo lo ritengo ancora più importante della Coppa Italia vinta lo scorso anno. Vorrei essere protagonista e fare un campionato diverso".

‘Sassuolo squadra tosta e mentalizzata, sarà difficile’

“Il rapporto con i ragazzi è bello così come con tutto lo staff, per me è importante creare un ambiente in cui si lavora bene. Sarà una gara difficile, il Sassuolo è una squadra ostica, organizzata e mentalizzata, che non regala nulla. Dovremo essere sempre in partita, il Sassuolo non molla mai anche per carattere del mister Bigica. Una squadra tosta”.